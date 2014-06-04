Эконадзор и ГАИ накрыли нелегальных перевозчиков мусора в Ленобласти

Во Всеволожском районе задержали 13 самосвалов с нелегальным мусором.

Сотрудники комитета госэконадзора Ленобласти совместно с экомилицией и инспекторами Госавтоинспекции провели масштабную проверку большегрузного транспорта во Всеволожском районе. Мероприятие состоялось 12 февраля и было нацелено на пресечение незаконных перевозок отходов.

За время рейда специалисты остановили 13 самосвалов. В результате досмотра один из водителей привлечен к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при транспортировке строительного мусора. Еще трое перевозчиков нарушили областное законодательство: они не смогли предъявить инспекторам сопроводительные документы на груз.

Нарушителям грозят существенные денежные взыскания. Физические лица заплатят от 4 до 5 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и должностные лица — от 40 до 50 тысяч. Для юридических лиц сумма штрафа достигает от 900 тысяч до миллиона рублей.

Комитет обратился к жителям региона с призывом не оставаться равнодушными. Граждан, ставших свидетелями незаконного перемещения отходов, просят направлять информацию с точными координатами и приложением фото- или видеоматериалов через специальную форму обратной связи на официальном портале ведомства.

Фото: телеграм-канала "Эконадзор Ленобласти"

