Путин на совещании дал гражданство РФ учёному, который годами не мог его оформить

Президент прямо во время встречи взял чистый лист, продиктовал заявление и тут же его подписал.

На полях Форума будущих технологий 25 февраля произошла нестандартная ситуация. Один из учёных, работающих в России, пожаловался президенту Владимиру Путину, что уже много лет не может получить российское гражданство, несмотря на все обращения. Реакция главы государства оказалась мгновенной.

Как рассказал корреспондент "Вестей" Павел Зарубин, учёный рассказал о своих безуспешных попытках оформить документы через различные инстанции. В ответ президент взял свою речь, перевернул распечатанный лист чистой стороной и отдал его учёному.

Пишите заявление на имя президента России о приеме в гражданство РФ. Владимир Путин, президент РФ

На глазах удивлённых участников совещания заявление было написано прямо на месте. Президент тут же его подписал.

Уже на следующий день, 26 февраля, учёный официально получил российское гражданство.

Человек несколько лет мучился с этим, получая отказы, не мог добиться положительного решения. А президент просто сказал "пишите заявление" — и за 24 часа вопрос был решён. Павел Зарубин, корреспондент "Вестей"

Фото: kremlin.ru