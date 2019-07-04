Путин предложил Совбезу обсудить укрепление основ конституционного строя

Первым выступить по этой теме президент предложил министру юстиции Константину Чурейко.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи глава государства предложил членам Совета безопасности обсудить вопросы укрепления основ конституционного строя. Он подчеркнул, что эти вопросы являются главными на повестке сегодняшнего дня.

Первым выступить по этой теме президент предложил министру юстиции Константину Чурейко. После этого совещание продолжилось в закрытом режиме. Отметим, что последнее совещание Путина с членами Совбеза прошло 20 февраля. На нем обсудили встречи с американской и украинской делегациями в Женеве.

Ранее Путин поручил провести мониторинг назначения детских пособий многодетным семьям.

Видео: официальный сайт президента России