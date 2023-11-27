Зеленский ввел санкции против петербургских ученых-историков

Киевский режим расширил санкционный список за счет российских исследователей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении двух известных петербургских ученых. Под ограничения попали профессор факультета истории Европейского университета Алексей Миллер и профессор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Кирилл Назаренко. Текст документа размещен на официальном сайте офиса украинского лидера.

Согласно указу, в отношении фигурантов списка предусмотрен широкий спектр ограничительных мер. Они включают лишение государственных наград Украины, блокировку активов и запрет на полеты над территорией страны. Также подразумевается предотвращение вывода капитала за пределы Украины и приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Кроме того, санкции предполагают прекращение торговых соглашений и совместных проектов, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Ограничения коснутся культурных обменов, научного, образовательного и спортивного сотрудничества. Въезд на Украину для попавших под санкции лиц будет закрыт.

Алексей Миллер является доктором исторических наук, профессором факультета истории и директором Центра изучения культурной памяти и символической политики Европейского университета. Среди его научных трудов — работы "Украинский вопрос и политика идентичности" (2024), "Украинский вопрос в Российской империи" (2013), а также "Россия — Украина: как пишется история" в соавторстве с Георгием Касьяновым (2011). Помимо Европейского университета, Миллер преподавал в МГУ, РГГУ, Манчестерском университете, Высшей школе социальных исследований в Париже и Варшавском университете.

Кирилл Назаренко работает на историческом факультете СПбГУ с 2002 года. С 2014 года он занимает должность профессора кафедры источниковедения истории России.

