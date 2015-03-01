Глава Украины заметил, что военные вопросы обсуждались "серьезно и содержательно".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты рабочей встречи в Женеве с российской делегацией по мирному урегулированию регионального кризиса "недостаточными". Соответствующий комментарий политик сделал в очередном видеообращении народу. Ранее его коллега говорил о достижении определенного прогресса на мероприятии, так как сторонам удалось прояснить ряд вопросов. А остальные темы все еще требуют дополнительной координации. Ожидается, что дальнейшие рабочие контакты произойдут в феврале.

Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч – и трехсторонний формат, и также другие форматы... По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный.... Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что второй раунд мирных переговоров прошли с 17 по 18 февраля в Женеве. Делегацию от Москвы на переговорах возглавил помощник российского президента Владимира Путина Владимир Мединский. По итогам последнего переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми".

