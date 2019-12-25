Зеленский: США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе

Глава Украины рассказал об отказе Белого дома по украинскому предложению.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе отказалась дать киевскому режиму разрешение на производство ракет, необходимых для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Европе. Соответствующее заявление местным журналистам сделал глава Украины Владимир Зеленский. Иностранный политик добавил, что власти с Банковой улицы предлагали партнерам и з Вашингтона наладить производство на украинской земле, а также взаимодействовать по вопросу с Румынией, Польшей и другими странами-государствами НАТО.

Украина еще годы назад говорила с Америкой о необходимости создать в Европе достаточные производства ракет, в частности, для Patriot. Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что международные союзники Украины после начала российской специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений для ВСУ и выделяют все новые пакеты помощи этой стране. При этом власти в Киеве постоянно настаивают на увеличении военных поставок.

Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве.

Фото: YouTube / Офіс Президента України