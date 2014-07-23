Глава Украины рассказал о том, что переговорщики из Киева приедут в Швейцарию на встречу с россиянами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский рассказал мировой общественности о том, что украинская делегация готовится к переговорам в Швейцарии. Соответствующее заявление глава соседнего с Россией государства сделал подписчикам в собственном Telegram-канале.

Сейчас все ждут продолжения трехсторонних встреч. Наша делегация уже в Женеве и готовится к переговорам. <…> Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и долго. Владимир Зеленский, глава Украины

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее уведомил СМИ, что трехсторонние американо-российско-украинские мирные переговоры продолжатся 17 и 18 февраля в Женеве. Делегацию из Москвы возглавит помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский. Два предыдущих раунда были организованы под руководством начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова.

Зеленский опроверг информацию о планах объявить о выборах через две недели.

Фото: YouTube / Офіс Президента України