Глава Украины ничего не слышал про ожидаемое объявление на 24 февраля.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении публично огласить дату проведения президентских выборов на Украине 24 февраля. Иностранный политик из Киева вновь начал выдвигать российской делегации условия для того, чтобы такое голосование состоялось. В среду, 11 февраля, американская газета The Financial Times сообщала аудитории о том, что чиновник с Банковой улицы 24 февраля может объявить о планах провести выборы на должность главы государства и референдум по мирному соглашению.

Касаемо намерения объявить о выборах 24-го- первый раз слышу... Я много раз говорил, что мы приходим к выборам, когда есть соответствующие гарантии безопасности... Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина никогда не поднимала, но мы готовы к выборам. Владимир Зеленский для "5 канала".

Политик добавил, что для проведения выборов необходимо для начала обеспечить в стране режим прекращение огня.

Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года.

Фото: YouTube / Офіс Президента України