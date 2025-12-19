На Украине рассказали о своей статистике по погибшим бойцам.

Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, утверждает, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести. Соответствующее заявление украинский политик Владимир Зеленский сделал в интервью французскому телеканалу France 2, отвечая на вопрос ведущей программы о потерях Киева за последние четыре года на поле боя.

Напомним, что глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров заявил, что людские потери Вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и все еще продолжают увеличиваться. В тот же месяц министр по обороне Андрей Белоусов уточнил, что только за 2025 год армия киевского режима лишилась 500 тысяч бойцов, а поэтому ВСУ утратили возможность по восполнению собственных группировок за счет всеобщей мобилизации в стране.

Фото и видео: YouTube / franceinfo