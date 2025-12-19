Политик случайно перешел на русский язык, но исправился.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский едва не перешел на русский язык во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале офиса главы государства. Иностранный политик едва не сказал слово "возможность", но затем сам и справил себя и произнес его на местном языке.

Конкретные гарантии безопасности для Украины, которые дают конкретные даты окончания этого конфликта. Владимир Зеленский, глава Украины

Напомним, что в публичном пространстве Владимир Зеленский уже попадал в неловкие ситуации. В января в ходе выступления на рабочей встрече советников по вопросам национальной безопасности европейских стран политик оговорился на английском языке. Таким образом заявил, что надеется на "встречу с сексом" в Париже.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

