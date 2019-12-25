  1. Главная
Депутат ЗакСа Петербурга и ученый Борис Ивченко скончался
Сегодня, 12:56
Вклад доктора технических наук в российскую науку неоценим.

В Петербурге ушел из жизни ученый, государственный деятель и депутат Законодательного Собрания Борис Ивченко. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 29 декабря. 

Борис Павлович прошел путь от выпускника "Военмеха" до профессора. Вклад доктора технических наук в российскую науку неоценим: он написал свыше 430 работ и 26 монографий. 

В стенах парламента Борис Павлович проявлял себя как мудрый политик и истинный петербуржец, искренне радеющий за развитие родного города и благополучие его жителей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Павловича. 

Борис Пиотровский, вице-губернатор 

Ранее мы рассказывали о том, что умерла актриса Вера Алентова. Ей было 83 года. 

Фото: pxhere 

