Депутат ЗакСа Петербурга и ученый Борис Ивченко скончался

В Петербурге ушел из жизни ученый, государственный деятель и депутат Законодательного Собрания Борис Ивченко. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский 29 декабря.
Борис Павлович прошел путь от выпускника "Военмеха" до профессора. Вклад доктора технических наук в российскую науку неоценим: он написал свыше 430 работ и 26 монографий.
В стенах парламента Борис Павлович проявлял себя как мудрый политик и истинный петербуржец, искренне радеющий за развитие родного города и благополучие его жителей. Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и ученикам Бориса Павловича.
Борис Пиотровский, вице-губернатор
Ранее мы рассказывали о том, что умерла актриса Вера Алентова. Ей было 83 года.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все