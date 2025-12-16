По итогам года Россия занимает 8-е место в мире по объему научных исследований и разработок

В госпрограмму входит реализация шести нацпроектов технологического лидерства.

Восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок заняла Россия по итогам 2025 года. О реализации госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" рассказали в правительстве страны.

В нее входит реализация шести нацпроектов технологического лидерства. За 2025 год мероприятия выполнены на 100%. Так, 37 тыс. человек подали заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, – превышает 200 тыс.

Считаем, что, помимо цифр, обязательно должны учитываться и качественные показатели. Такой подход уже привёл к изменениям, которые мы сегодня наблюдаем: появились и дальше будут появляться новые продукты, современные, передовые производства. Геннадий Красников, председатель Научно-технического совета комиссии

Отмечается, что программа НТР – одна из самых масштабных. За 2025 год выросли доля молодых учёных, число заявок на патенты, а также количество публикаций в журналах.

Ранее сообщалось, что в Петербург приехали специалисты из ДНР для обмена опытом.

Фото: правительство РФ