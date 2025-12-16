В Удельном парке запечатлели древних коллембол

Мультипликационные персонажи живут вокруг нас, но обычно остаются невидимыми для человеческого глаза. Макрофотографы же знают и любят этих крошечных существ. На снимках Антона Кубышкина, которые 29 мая публикует ВК-сообщество "Макро клуб СПб", запечатлена коллембола – миниатюрное членистоногое из семейства Bourletiellidae.

Жёлтые малыши с милыми "лицами" обитают в траве Удельного парка и многих других мест. Эти существа обитают на Земле с девонского периода – уже более 400 миллионов лет, что значительно превышает историю человечества как вида (около 300 тысяч лет).

Коллембол также называют ногохвостками. Они обладают уникальной способностью к выживанию благодаря специальному отростку-катапульте. В случае опасности насекомое делает сальто со скоростью до 368 оборотов в секунду, прыгая на высоту, в 60 раз превышающую длину его тела. Этот прыжок длится всего 1,7 миллисекунды при ускорении свыше 400 g. Для сравнения: человек теряет сознание при перегрузке в 10 g. Выживать в таких экстремальных условиях коллемболам позволяет микроскопический размер (менее миллиметра) и особое строение тела.

Фото: ВКонтакте / Макро клуб СПб (Антон Кубышкин)