Итоги научного турнира "Умножая таланты" подведены в Петербурге

В Петербурге подвели итоги одиннадцатого научного турнира "Умножая таланты", который собрал школьников из разных регионов России. Финал мероприятия прошел в галерее "Цифергауз" на острове Новая Голландия, как сообщили в компании "Газпром нефть".

В этом году в турнире приняли участие более 3000 учеников 8-11 классов из десяти регионов. До финала дошли 76 человек. Победителями стали семь школьников из Муравленко, Омска, Тарко-Сале, Надыма, Тюмени и Петербурга.

Финалисты турнира решали различные прикладные инженерные задачи, включая проектирование оптимальной траектории скважины, создание прототипа робота для очистки трубопровода и разработку экспресс-метода определения серы в нефтепродуктах. Кроме того, они конструировали модель пневмосистемы. В рамках турнира участники также посетили ИТМО и Высшую школу экономики, а также познакомились с историческим центром города.

Руководитель Научно-технического центра "Газпром нефти" Александр Ситников отметил, что финалисты продемонстрировали высокий уровень подготовки, умение системно мыслить и работать в команде — качества, которые особенно востребованы в современной промышленности.

Турнир позволил школьникам попробовать себя в различных ролях — от геолога до программиста. Такой подход, по мнению представителей компании, помогает подросткам лучше определиться с будущей профессией и образовательным учреждением.

Победители и призеры турнира могут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в такие вузы, как СПбГУ, Высшая школа экономики, ИТМО, Петербургский политех и другие. Турнир уже четвертый год подряд входит в перечень олимпиад Министерства просвещения России.

С 2015 года в "Умножая таланты" приняли участие более 26,6 тысячи школьников из различных регионов, включая ЯНАО, Югру, Омскую и Тюменскую области. Турнир проводится в рамках программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города", которая поддерживает образовательные и культурные инициативы в регионах присутствия компании.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"