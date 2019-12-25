Петербургские ученые получат именные премии от городского правительства

В Северной столице подвели итоги конкурса на соискание премий правительства за выдающиеся научные достижения. По решению Комитета по присуждению премий правительства Санкт-Петербурга, 21 ученый из 17 номинаций получит по 500 тысяч рублей, включая шестерых молодых исследователей.

В этом году на награды претендовали 102 кандидата от вузов и научных организаций.

Как отметили в аппарате вице-губернатора Владимира Княгинина, финансирование конкурса в рамках госпрограммы "Экономика знаний" увеличено: в 2024 году на эти цели выделено 10,5 млн рублей (вместо 6,3 млн ранее). Это решение направлено на последовательную поддержку научно-образовательной сферы города.

