Легенда "Зенита" Александр Николаев ушел из жизни в возрасте 77 лет

Футболист Александр Николаев умер в Петербурге оставив яркий след в "Зените"

Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Николаев скончался в возрасте 77 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Он выступал за команду в начале 1970-х и оставил заметный след в истории клуба.

Николаев родился в 1948 году в городе Чарджоу Туркменской ССР. В 1970 году переехал в Ленинград и в 1972 году стал игроком "Зенита". За четыре сезона в официальных матчах за сине-бело-голубых провёл 94 игры и забил 16 мячей. В команде жил на базе в одной комнате с Павлом Садыриным, с которым поддерживал дружеские отношения.

После завершения спортивной карьеры Александр Николаев окончил институт физкультуры имени Лесгафта, работал тренером и активно участвовал в ветеранских турнирах. В "Зените" выразили соболезнования родным и близким футболиста и отметили его нестандартное мышление и эффектные голы на поле.

Ранее мы писали, что бывшая жена Краско, которая младше его на 60 лет, не пришла на похороны.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"