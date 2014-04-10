Бывшая жена Краско, которая младше его на 60 лет, не пришла на похороны

На прощании с Иваном Краско в Петербурге было много поклонников, но мало родных.

В театре имени Комиссаржевской в Петербурге прошла церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско, сообщает КП Санкт-Петербург. На мероприятие пришли сотни поклонников, коллег и друзей актера, однако среди родных было заметно мало людей.

Присутствовали третья жена артиста Наталья Вяль и двое его сыновей — Федор и Иван. Они ухаживали за отцом в последние недели жизни. Также в зале был внук Краско, находившийся отдельно от семьи. Самая молодая жена актера Наталья Шевель, с которой он прожил три года, на церемонию не пришла.

Среди близких слезы сдерживали почти все, кроме сиделки артиста Дарьи и актрисы Анастасии Мельниковой. Дарья обратилась к собравшимся, назвав Краско близким человеком, и поблагодарила его за поддержку.

Актер был одет в офицерскую форму, по его последней воле, и похоронен в Комарово рядом с сыном Андреем. Церемония завершилась криками "Браво!".

Ранее Piter.TV сообщал, что ушел из жизни бывший вице-губернатор Петербурга Валентин Меттус.

Фото: kino-teatr.ru