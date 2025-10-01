Городские бани Петербурга получат субсидии на льготные услуги

Участники СВО смогут посещать бани бесплатно.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о предоставлении в 2026 году субсидий организациям банного хозяйства. Средства направят на финансовое обеспечение затрат по оказанию услуг по предельной стоимости. Это сделает бани доступнее для петербуржцев, включая малоимущих, многодетные семьи, пенсионеров, инвалидов и жителей неблагоустроенного жилого фонда, сообщили в пресс-службе Смольного.

Участники специальной военной операции смогут мыться бесплатно. Для остальных льготных категорий установлена предельная стоимость: 110 рублей за полтора часа в отделении первого разряда и 95 рублей — второго разряда. Дети до семи лет обслуживаются бесплатно. Один и тот же посетитель может сходить в баню по льготной цене не чаще двух раз в неделю.

Субсидией смогут воспользоваться горожане с 14 лет при предъявлении Единой карты петербуржца. Детям от 7 до 14 лет потребуются документы, удостоверяющие личность. Участникам СВО — документы, подтверждающие статус.

Общий объём ассигнований на субсидии в этом году составит 347,85 миллиона рублей.

