В Сестрорецке заработал обновленный банный комплекс
Сегодня, 14:58
В Сестрорецке заработал обновленный банный комплекс

В помещениях заменили системы тепло- и водоснабжения, инженерные сети, также обновлены раздевалки.

В здании исторической бани на улице Мосина в Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс. Об этом рассказали 11 февраля в Смольном. 

В помещениях заменили системы тепло- и водоснабжения, инженерные сети, также обновлены раздевалки. На период капитального ремонта баню не закрывали по просьбам местных жителей. 

Комплекс возвели в 1898 году, он по-прежнему топится дровами. Одно из отделений оборудовано сауной. 

Мы также продолжаем работу по модернизации других городских банных комплексов. Для нас очень важно, чтобы они были современными и комфортными. 

Александр Беглов, губернатор 

На первый этап городской программы ремонта бань направлено порядка 1,5 млрд рублей. Сейчас в 20 банных комплексах идут ремонтные работы. 

Ранее на Piter.TV: в новогодние праздники жители Петербурга чаще посещали бани и СПА. 

Фото: пресс-служба Смольного 

