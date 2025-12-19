В Сестрорецке заработал обновленный банный комплекс

В помещениях заменили системы тепло- и водоснабжения, инженерные сети, также обновлены раздевалки.

В здании исторической бани на улице Мосина в Сестрорецке открылся обновленный банный комплекс. Об этом рассказали 11 февраля в Смольном.

В помещениях заменили системы тепло- и водоснабжения, инженерные сети, также обновлены раздевалки. На период капитального ремонта баню не закрывали по просьбам местных жителей.

Комплекс возвели в 1898 году, он по-прежнему топится дровами. Одно из отделений оборудовано сауной.

Мы также продолжаем работу по модернизации других городских банных комплексов. Для нас очень важно, чтобы они были современными и комфортными. Александр Беглов, губернатор

На первый этап городской программы ремонта бань направлено порядка 1,5 млрд рублей. Сейчас в 20 банных комплексах идут ремонтные работы.

Фото: пресс-служба Смольного