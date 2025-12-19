В новогодние праздники жители Петербурга чаще посещали бани и СПА

Спрос на парильщиков увеличился в 2,5 раза, на пармастеров – на 19%.

В период новогодних праздников жители Петербурга чаще пользовались услугами парильщиков и пармастеров. В тренд также вошли кедровые бочки, чаны и услуги по обертыванию, передает 29 января "Бриф24".

Спрос на парильщиков увеличился в 2,5 раза, на пармастеров – на 19%. Кедровые бочки стали популярнее в городе на 26%, в Ленобласти – на 32%. Уличные купели с горячей водой и минеральными солями тоже признаны местными. Помимо этого, в четыре раза вырос спрос на обертывание.

Фото: pxhere