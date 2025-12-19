  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В новогодние праздники жители Петербурга чаще посещали бани и СПА
Сегодня, 15:26
178
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В новогодние праздники жители Петербурга чаще посещали бани и СПА

0 0

Спрос на парильщиков увеличился в 2,5 раза, на пармастеров – на 19%.

В период новогодних праздников жители Петербурга чаще пользовались услугами парильщиков и пармастеров. В тренд также вошли кедровые бочки, чаны и услуги по обертыванию, передает 29 января "Бриф24"

Спрос на парильщиков увеличился в 2,5 раза, на пармастеров – на 19%. Кедровые бочки стали популярнее в городе на 26%, в Ленобласти – на 32%. Уличные купели с горячей водой и минеральными солями тоже признаны местными. Помимо этого, в четыре раза вырос спрос на обертывание. 

Ранее мы рассказывали о том, что банный туризм планируется развивать в Петербурге в связи с увеличением спроса. 

Фото: pxhere 

Теги: бани, спа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии