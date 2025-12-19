Банный туризм планируется развивать в Петербурге

Интерес к услугам бань заметно вырос в последние годы, и число их почитателей увеличивается.

Власти Санкт-Петербурга намерены развивать направления банного и санаторного туризма. Об этом рассказал председатель петербургского комитета по туризму Евгений Панкевич в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что город обладает достаточным потенциалом для привлечения гостей именно благодаря популярности данных форм отдыха.

Впервые тема банного туризма появилась в программе форума в нынешнем году. Ожидается, что она вновь прозвучит и на следующей встрече. Для Петербурга эта тематика весьма перспективна и актуальна, отметил чиновник.

Как пояснил Панкевич, интерес к услугам бань заметно вырос в последние годы, и число их почитателей увеличивается. Сегодня в культурной столице действует значительное количество банных заведений, многие из которых имеют богатую историю, уходящую корнями ещё в XIX столетие.

Ранее мы сообщили о том, что за 2025 год Петербург посетили более 12 млн туристов.

