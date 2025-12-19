За 2025 год Петербург посетили более 12 млн туристов

Глава города указал на активную работу властей по развитию туризма: создаются новые экскурсионные направления, формируется насыщенная программа мероприятий, открываются площадки культуры.

Петербург в прошлом году посетили свыше 12 млн туристов, заявил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Глава города указал на активную работу властей по развитию туризма: создаются новые экскурсионные направления, формируется насыщенная программа мероприятий, открываются площадки культуры. Особое внимание уделено высокому уровню удовлетворенности гостей: большинство приезжих охотно рекомендуют посещение Петербурга своим знакомым и планируют вернуться вновь, наслаждаясь достопримечательностями музеев, театров, выставочных залов и общей атмосферой города.

Беглов обратил внимание на значительный экономический эффект от туристической отрасли, составивший в 2025 году более 800 млрд рублей.

Фото: Piter.TV