В Рождество Эрмитаж можно будет посетить бесплатно

Из-за большого спроса на бесплатный вход сайт может временно тормозить, а запас бесплатных билетов исчерпывается быстро.

Прессс-служба Государственного Эрмитажа объявила, что 7 января 2026 года, в День Рождества Христова, посещение всех филиалов музея будет доступно бесплатно. Бесплатные билеты станут доступны для приобретения на официальном сайте Эрмитажа начиная с 4 января.

Беспрепятственно войти можно будет в главные экспозиции: основной музейный комплекс, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского Фарфорового Завода и Зимний дворец Петра I. Дополнительные партии билетов в эти филиалы появятся в продаже 5 января. Отдельно предлагаются бесплатные билеты на посещение реставрационного центра "Старая деревня", но проход туда разрешен только в составе организованной экскурсионной группы.

Бесплатные билеты также будут выдаваться непосредственно в кассах музеев, расположенных на Дворцовой площади, в порядке живой очереди. Вход организован по сеансам, учитывая ограничения по вместимости каждого филиала. Часы работы касс: с 11 утра до 17 вечера. Чтобы избежать больших очередей, посетители будут распределяться небольшими группами.

Из-за большого спроса на бесплатный вход сайт может временно тормозить, а запас бесплатных билетов исчерпывается быстро.

Ранее мы сообщили о том, что санкции ЕС стали причиной задержки оборудования для Эрмитажа.

Фото: Telegram / Эрмитаж

