Санкции ЕС стали причиной задержки оборудования для Эрмитажа

Эрмитаж проиграл суд из-за миллионов рублей неустойки за опоздавшую технику.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Остек студио" к Государственному Эрмитажу. С музея взыскано 117,97 миллиона рублей в пользу компании.

Предметом спора стал контракт от октября 2020 года на поставку цифровой рентгенотелевизионной установки и системы компьютерной томографии. Стоимость оборудования составила 129,47 миллиона рублей. По условиям договора поставка должна была быть завершена в декабре 2020 года. Фактически оборудование было передано Эрмитажу в сентябре 2023 года.

В связи с нарушением сроков поставки музей самостоятельно удержал с оплаты сумму начисленной неустойки в размере 127,9 миллиона рублей. "Остек студио" оспорило эти действия, указав, что задержка вызвана санкционными ограничениями Европейского союза, которые заблокировали ввоз необходимого программного обеспечения и технологий.

Суд установил, что удержанная сумма неустойки была несоразмерна последствиям нарушения обязательств. В решении указано, что "Эрмитаж неосновательно сэкономил 117 970 541 рубль 06 копеек за счет истца". Эта сумма подлежит возврату. Дополнительно с Эрмитажа взыскано около 1,1 миллиона рублей в счет возмещения судебных расходов.

Ранее мы рассказывали о том, что Эрмитаж требует от посетителя компенсацию в 800 тыс. рублей за повреждение трона мальтийского ордена.

Фото: Piter.TV