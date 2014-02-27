Эрмитаж требует от посетителя компенсацию в 800 тысяч рублей за повреждение трона мальтийского ордена

Посетитель, несмотря на предупреждения сотрудников, сел на трон и поставил ноги на подножную скамью.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Государственного Эрмитажа к Александру Дробышеву о возмещении ущерба, причинённого музейным предметам XVIII века. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева

Согласно материалам иска, в оперативном управлении музея находятся редкие исторические экспонаты — трон магистра мальтийского ордена и золочёная резная скамья на орлиных лапах, обитая малиновым бархатом. Оба предмета включены в число наиболее ценных образцов европейского декоративно-прикладного искусства.

Фото: Государственный Эрмитаж (коллекции онлайн)

Инцидент произошёл 21 марта 2025 года в зале № 172. Как указано в иске, посетитель, несмотря на предупреждения сотрудников, сел на трон и поставил ноги на подножную скамью. По данным Эрмитажа, такие действия привели к ряду механических повреждений: деформации сиденья, разрывам и трещинам бархатной обивки на троне и скамье.

Реставраторы оценили стоимость работ по восстановлению экспонатов в 825 813 рублей 59 копеек. Музей также требует взыскать с ответчика госпошлину в размере 21 516 рублей. На досудебную претензию Дробышев не ответил.

Предварительное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года.

Главное фото: Piter.tv