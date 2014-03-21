Ограбление Лувра помогло Эрмитажу убрать строителей с "безобразием" у своих стен

Однако Михаил Пиотровский теперь опасается переноса объектов к окнам Леонардо да Винчи.

Государственный Эрмитаж добился демонтажа строительного городка у своих стен на Зимней канавке, использовав в качестве аргумента недавнее громкое ограбление Лувра. Об этом на пресс-конференции, посвящённой Дням Эрмитажа, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Луврская история нам помогла. У нас больше года была захламлена Зимняя канавка... Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят, и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться. Городок уехал быстро. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа

Он уточнил, что строители, занимавшиеся реставрацией набережной, оставили после себя временные объекты, которые музей более года безуспешно пытался убрать. После кражи в Лувре 19 октября, где воры использовали автогидроподъёмник и похитили украшения на сумму около 88 млн евро, аргументы Эрмитажа были наконец услышаны.

Однако новая проблема, по словам Пиотровского, уже маячит на горизонте: существует вероятность, что строительный городок попытаются разместить с другой стороны музея.

Мы узнали, что он теперь хочет переехать и разместиться у входа в Эрмитаж с набережной: то было под окнами Рафаэля, а теперь будет под окнами Леонардо да Винчи. Этого произойти не должно. Михаил Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа

Фото: Telegram / Пресс-центр Эрмитажа