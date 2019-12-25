  1. Главная
Петербург отмечает 261-й день рождения Эрмитажа световым шоу на Дворцовой
Сегодня, 13:03
Александр Беглов поздравил музей, отметив, что каждый петербуржец с детства осознает ценность главной сокровищницы города.

Один из главных символов Санкт-Петербурга, Государственный Эрмитаж, отмечает сегодня 261 год со дня основания. Праздник приурочен ко Дню святой Екатерины, в память об императрице Екатерине II, стоявшей у истоков музея.

В поздравлении горожанам и коллективу музея губернатор Александр Беглов подчеркнул особую роль Эрмитажа. Он также поблагодарил директора музея Михаила Пиотровского, который возглавляет Эрмитаж более трёх десятилетий, и весь коллектив хранителей, реставраторов и научных сотрудников.

С ранних лет каждый петербуржец осознает, что живет в городе, где есть уникальнейший музей. Эрмитаж хранит память человечества — культурное наследие всех эпох и всех народов.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Традиционно в день рождения музея в Георгиевском зале проходит торжественная церемония выноса исторических знамен. А на Дворцовой площади в эти дни разворачивается грандиозное световое шоу, посвященное в этом году двойному юбилею: 261-летию Эрмитажа и 185-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского. За последние годы музей значительно расширил свою инфраструктуру, открыв новые здания, современный реставрационный центр и филиалы за рубежом, а с 2023 года в рамках культурного форума вручает собственную Эрмитажную премию выдающимся деятелям культуры.

Ранее Piter.TV сообщал, что Эрмитаж откроет выставки с шедеврами Ренессанса и тибетского буддизма.

Фото: Telegram / Пресс-центр Эрмитажа

