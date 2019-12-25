Эрмитаж откроет выставки с шедеврами Ренессанса и тибетского буддизма

Малый Эрмитаж примет масштабную экспозицию тибетского искусства к юбилею Дацана.

Государственный Эрмитаж объявил о семи новых выставках, которые откроются в октябре в музее и в других городах России. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В Аполлоновом зале представят работы Бернардино Луини — художника ломбардской школы эпохи Ренессанса. Среди экспонатов — "Святой Себастьян", "Святая Екатерина", недавно прошедшие реставрацию, а также картина "Распятие с Мадонной и святыми", которая ещё требует восстановления.

Малый Эрмитаж примет масштабную выставку тибетского буддийского искусства, приуроченную к 110-летию петербургского храма "Дацан Гунзэчойнэй". Дополнительно будут представлены экспозиции об истории картинной галереи Эрмитажа и коллекции князей Юсуповых.

Параллельно Дни Эрмитажа пройдут в четырех городах России. В Екатеринбурге покажут выставку об истории охоты в европейской культуре, в Калуге — картину Бартоломе Эстебана Мурильо "Благовещение", в Казани — более 400 произведений из юсуповской коллекции, а в Калининграде — картину Каспара Давида Фридриха "Заход солнца (Братья)". Все выставки будут сопровождаться лекциями, экскурсиями и специальными программами для посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что Михаил Пиотровский переназначен на должность главы Эрмитажа.

