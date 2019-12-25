  1. Главная
Михаил Пиотровский переназначен на должность главы Эрмитажа
Он работает в музее с 1991 года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором петербургского Государственного Эрмитажа на 5 лет. 

Отмечается, что Михаил Пиотровский работает в музее с 1991 года. Он был заместителем директора по научной работе, а главой стал с 1992 года. Также гендиректор Эрмитажа является доктором исторических наук, академиком РАН, членом президиума РАН и членом Российской академии художеств, входит в состав Совета при президенте РФ по культуре и искусству и Совета по науке и образованию. 

Ранее на Piter.TV: в Эрмитаже обнаружили флорентийский портрет Марии Медичи. 

Фото: ВКонтакте / Государственный Эрмитаж (Алексей Бронников) 

