В Эрмитаже обнаружили флорентийский портрет Марии Медичи, который раньше считали работой Софонисбы Ангишолы. Об этом рассказали в соцсетях государственного музея.

Софонисба Ангишола – художница, прожившая долгую и насыщенную жизнь. Именно ей до недавнего времени приписывали профильный женский портрет, который находится в зале № 216 Большого (Старого) Эрмитажа, рядом с картинами Аньоло Бронзино, Понтормо и Россо Фьорентино.

В 2025 году подпись под портретом изменилась – теперь это портрет Марии Медичи из мастерской Алессандро Аллори (племянника и ученика Бронзино, придворного художника Франческо I Медичи).

Так Эрмитаж "лишился" живописи прославленной Софонисбы, но "обрёл" архетипичный портрет дочери Франческо I Медичи.

Фото: Telegram/ Эрмитаж