В Петербурге за год открылось 217 новых массажных салонов и спа

Аналитики проекта Контур.Фокус подвели итоги развития отрасли в Северной столице.

С марта 2025 года по март 2026-го в Петербурге начали работу 217 новых массажных салонов, бань и спа. Такие данные приводит проект Контур.Фокус, пишет Деловой Петербург. По всей России количество компаний в этой сфере выросло на 10,4%, достигнув 22 015 участников. Число регистраций новых заведений почти вдвое превысило число ликвидаций: 4755 против 2689.

Аналитики отмечают, что лидером по открытию остается Москва, где за тот же период появилось 592 новых игрока. В Московской области зарегистрировали 433 компании, Петербург занял третье место с показателем 217. В Северной столице за год закрылись 115 салонов, бань и спа. В столице ликвидировали 312 заведений.

На март 2026 года в Петербурге работают 1082 компании отрасли, рост составил 10,52%. Москва сохраняет первенство с 2800 участниками. Основная доля рынка принадлежит индивидуальным предпринимателям — 75,67%, что на 3,01% больше, чем годом ранее. Юридические лица занимают 24,38%. За год количество ИП увеличилось с 14 480 до 16 647, прирост составил 2167 участников или 14,97%. Число юрлиц, напротив, сократилось на 94, достигнув 5368, снижение составило 10,4%.