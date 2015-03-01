ЦБ назвал причины ускорения инфляции в январе

В годовом выражении инфляция составила 6%.

Банк России назвал причины ускорения инфляции в январе нынешнего года. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии на сайте регулятора.

Отмечается, что рост цен в январе 2026 года ускорился из-за разовых факторов, включая повышение НДС, акцизов, утилизационного сбора на легковые автомобили и индексацию регулируемых тарифов. В годовом выражении инфляция составила 6%. В декабре 2025 года показатель составил 5,59%.

В ЦБ также добавили, что значительный вклад в прирост цен внесли компоненты с волатильной динамикой. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году.

