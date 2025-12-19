На перевод своей зарплаты "в цифру" готовы 11% петербуржцев

Особенно открыты к переменам молодые специалисты до 35 лет.

С 1 сентября начнётся широкое использование цифрового рубля. Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, каждый десятый работающий петербуржец готов полностью перейти на получение зарплаты в цифровой валюте, ещё 7% хотят частично конвертировать доходы в цифровые рубли, остальные 68% пока скептически относятся к нововведению.

Исследование показало, что мужчины воспринимают цифровой рубль более положительно: 12% хотели бы получать заработанные деньги полностью в новом формате, ещё восемь процентов планируют частично воспользоваться возможностью. Женщины оказались менее восприимчивы к идее: только 10% процентов мужчин и 6% процентов женщин выбрали полный переход, столько же предпочитают частичную оплату.

Особенно открыты к переменам молодые специалисты до 35 лет: 15% готовы полностью перейти на новую валюту, ещё 8% готовы получить часть зарплаты в цифровом эквиваленте. Менее охотно принимают изменения граждане старше 35 лет: в возрастной группе 35–45 лет такую инициативу поддерживают 7% и 5% соответственно, а среди тех, кому исполнилось 45 лет и старше, готовность ограничена 5% полного перехода и 3% частичного.

Фото: сайт ЦБ РФ