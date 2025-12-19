Петербуржцы определили свои основные цели на 2026 год

Различия целей зависят от пола.

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что жители Петербурга ставят себе на 2026 год приоритетные цели, связанные с улучшением здоровья и укреплением семейных связей. Треть респондентов (32%) намерена повысить физическую активность и проводить больше времени с близкими людьми. Для четверти населения важно углубляться в личное увлечение или развивать профессиональные знания (соответственно 26% и 24%). Многие мечтают переосмыслить свою жизненную позицию, скорректировать питание либо осуществить переезд (каждый пятый респондент). Другие важные желания включают большее количество отдыха (17%), завершение ремонта дома (15%), изучение иностранного языка (12%) и избавление от вредных привычек (10%). Лишь небольшая группа участников опроса (8%) готова обновить окружение друзей.

Различия целей зависят от пола: женщины сильнее нацелены на занятия спортом, развлечение увлечениями и личностное развитие, тогда как мужчины делают упор на построение личного счастья и стремление освободиться от зависимостей.

Возраст тоже играет роль: молодежь до 35 лет стремится поддерживать форму, получать новые знания и изучать иностранные языки (35%, 31% и 22% соответственно). Люди среднего возраста предпочитают заботы о семье, налаживать личные отношения и наслаждаться досугом (35%, 33% и 27% соответственно). Пенсионеры и старшее поколение чаще находят удовольствие в любимом занятии и ремонте жилья (31% и 23% соответственно), а также стремятся отказаться от негативных привычек (20%).

Образование также определяет выбор приоритетов: лица со среднеспециальным образованием отдают предпочтение физической активности, хобби и дополнительному обучению, тогда как выпускники высших учебных заведений заинтересованы в овладении языками и полноценном отдыхе.

Доход также влияет на мотивацию: граждане с высокими зарплатами склонны тратить больше времени на близких и учиться расслаблению, а представители среднего класса часто готовы пересмотреть жизненные установки и осваивать иностранные языки.

Фото: Pxhere