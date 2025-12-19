Петербуржцы оценили шансы на карьерный рост в 2026 году

Почти треть опрошенных работников уверены, что в следующем году получат продвижение по службе.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос по поводу шансов на карьерный рост в 2026 году, охвативший занятых представителей трудоспособного возраста. Почти треть опрошенных работников уверены, что в следующем году получат продвижение по службе.

Мужчины демонстрируют большую уверенность в своём профессиональном росте — 35% респондентов-мужчин рассчитывают на повышение, тогда как среди женщин этот показатель равен всего 25%. Значительное влияние на уровень профессионального оптимизма оказывает возраст работника. Наибольшее число сторонников быстрого роста наблюдается среди молодёжи младше 35 лет — целых 39% верят в повышение своей карьеры. Работники среднего возраста, от 35 до 44 лет, видят перспективы продвижения примерно в трети случаев, а работники старшего поколения старше 45 лет считают возможным собственный профессиональный рост менее часто — лишь каждый пятый надеется на повышение.

Кроме того, уровень полученного образования существенно влияет на ожидание повышения зарплаты и статуса. Так, обладатели дипломов о высшем образовании чаще предполагают скорое восхождение по служебной лестнице (34%) по сравнению с теми, кто имеет среднее профессиональное образование (их доля равна 26%).

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы оценили новогоднее украшение города на 3,88 балла из 5.

Фото: Piter.TV