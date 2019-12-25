Петербуржцы оценили новогоднее украшение города на 3,88 балла из 5

Больше всех довольны праздничным оформлением жители Москвы: 54% москвичей дали властям высокую оценку "отлично", общий рейтинг составил 4,35 балла из пяти возможных.

Сервис по поиску работы Superjob обратился к мнению жителей крупных городов России о новогоднем оформлении мегаполисов. Опрос охватил 9 тыс. активных горожан, проживающих в городах-миллионниках.

Больше всех довольны праздничным оформлением жители Москвы: 54% москвичей дали властям высокую оценку "отлично", общий рейтинг составил 4,35 балла из пяти возможных. Жители Петербурга оценили качество декораций скромнее: пятёрку поставило лишь 30% опрошенных, среднее значение составило 3,88 балла.

Интересно отметить, что женщины обоих городов выставляют праздничные украшения выше, чем мужчины. Так, в Москве женщины оценили оформление на 4,47 балла, тогда как представители сильного пола остановились на отметке 4,21. Что касается высоких оценок, то среди женщин "отлично" присвоили аж 60%, а среди мужчин — 47%. В северной столице разница также очевидна: средний балл у дам достигает 4 пунктов, у мужчин — 3,73. Пятёрку ставили соответственно 33% и 24% респондентов женского и мужского пола.

Особенно понравилось новогоднее оформление Москвы молодым людям младше 35 лет (средняя оценка — 4,46). Среди петербуржцев самые высокие баллы своему городу поставили респонденты возрастной категории 35–45 лет (3,94 балла).

Рейтинг самых эффектно украшенных городов возглавила Москва, набравший максимальные 4,35 балла. Второе место занимает Краснодар с показателем 4,06 баллов, горожане особо отмечают световую иллюминацию главной пешеходной улицы Красная. Третью позицию заняла Казань с средним баллом 3,89, незначительно уступив ей идёт Санкт-Петербург (3,88 балла). Далее расположились Новосибирская область (3,65), Красноярск (3,64) и Челябинск (3,6 балла).

Фото: Piter.TV