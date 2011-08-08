Петербуржцы перечислили самые неудачные новогодние подарки

Первое место среди разочаровывающих подарков заняла одежда и аксессуары (9% участников опроса), приобретённые без учёта предпочтений получателя.

Опрос сервиса по поиску работы Superjob помог выяснить, какой подарок россияне чаще всего воспринимают как самый неудачный вариант подарка на Новый год. Участниками исследования стали респонденты трудоспособного возраста.

Первое место среди разочаровывающих подаркрв заняла одежда и аксессуары (9% участников опроса), приобретённые без учёта предпочтений получателя: носки, сумки, свитера, галстуки и прочие вещи подобного рода. Второе место поделили между собой гигиенические товары и косметика (6%) наряду с абстрактными понятиями вроде одиночества или неприятных известий (также 6%).

3% респондентов выделили бесполезную кухонную утварь и сувенирную продукцию. Такие категории, как книги, спиртные напитки, детские игрушки, поздравительные открытки и конфеты, получили лишь по одному проценту негативных отзывов. Другие неудачные идеи были указаны ещё 11% опрошенных, среди них упоминались полотенца, фотоальбомы, обычный чай и даже экзотический живой питомец — змея. Но самое большое недовольство вызывает отсутствие какого-либо подарка вообще (18% опрошенных). Тем не менее треть россиян заявила, что им ни разу не доводилось получать плохой подарокт.

Представители сильного пола больше склонны негативно воспринимать одежду, литературу и алкоголь. А вот представительниц прекрасного пола расстраивают недорогие парфюмированные изделия, посуда для кухни, всевозможные мелочи вроде сувениров и детских игрушек.

Ранее стало известно, как часто петербургские компании пытаются вернуть уволившихся сотрудников.

Фото: Pxhere