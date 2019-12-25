Стало известно, как часто петербургские компании пытаются вернуть уволившихся сотрудников

Чаще приглашение получают женщины, однако именно они и отвергают подобные инициативы активнее мужчин.

Исследование сервиса по поиску работы Superjob показало, что каждый третий работодатель пытался привлечь обратно ранее уволенных сотрудников в течение прошедшего года. Участие в опросе принимали работающие жители, имеющие опыт трудоустройства, а также руководители предприятий.

Почти треть организаций хотя бы однажды звала назад бывших работников, правда, многие приглашения остались безуспешными. Каждый второй житель Санкт-Петербурга сталкивался с предложением снова устроиться на старую должность. Чаще приглашение получают женщины, однако именно они и отвергают подобные инициативы активнее мужчин. Сотрудники старше среднего возраста гораздо чаще получают аналогичные обращения, нежели молодёжь младше 34 лет. Особенно часто стараются удержать сотрудников с высоким уровнем дохода — от 150 тысяч рублей в месяц, но они реже остальных готовы возвращаться.

Главные причины увольнения остаются прежними: недостаточная зарплата, плохое руководство и отсутствие перспектив развития карьеры. Вернуться сотрудников мотивируют стабильность, комфортная атмосфера внутри коллектива и высокая заработная плата. Большинство опрошенных соглашается вернуться на прежнюю позицию лишь при условии значительного повышения оплаты труда. Значимую роль играет уверенность в завтрашнем дне и благоприятные межличностные отношения на рабочем месте. Среди тех, кто отказался от повторного сотрудничества, основными причинами стали низкая оплата и неудовлетворительные условия труда.

Готовность вновь занять своё бывшее рабочее место выразили 24% жителей города. Наибольшее число согласных вернутся специалисты возрастной группы 35—45 лет (33%). Подавляющее большинство из них настаивает на повышении заработной платы (51%) как главном условии своего возвращения. Менее популярны пожелания улучшения рабочих условий (12%) и смены руководства (10%).

Ранее мы сообщили о том, что работать в новогоднюю ночь будут 8% петербуржцев.

Фото: Piter.TV