Работать в новогоднюю ночь будут 8% петербуржцев

Сервис по поиску работы Superjob решил выяснить, где жители Петербурга будут отмечать наступление Нового года – дома, в кругу друзей или, возможно, на рабочем месте. Для этого мы провели открытый опрос среди представителей трудоспособного населения.

Подавляющее большинство жителей (71%) проведут празднование в домашней обстановке. Интересно, что каждый десятый респондент вынужден отправиться на службу именно в Новогоднюю ночь – особенно часто такая участь выпадает представителям мужской половины респондентов (10% против 6% женщин). Среди тех, кому придется дежурить в праздники, преобладают медики, спасатели, водители, сотрудники правопорядка, охранники, инженерно-технические работники и сотрудники непрерывных производств.

Кроме того, некоторые участники опроса поделились планами посетить гостей (6%) или уехать в путешествие по другим городам (3%). Мужчины оказались более склонны к таким поездкам. Ещё 2% отправятся проводить встречу праздника за пределами города, а столько же выберут нестандартные места празднования вроде ресторанов, домов отдыха или заграничных путешествий.

Фото: freepik (pressfoto)