Петербуржцы любят как дарить, так и принимать подарки

Как информирует сервис по поиску работы Superjob, более половины жителей Петербурга (52%) одинаково радуются как процессу дарения, так и получения подарков. Однако 28% отдают предпочтение именно дарению, тогда как лишь 11% наслаждаются ролью получателя.

Каждый десятый житель вовсе равнодушен к традициям, связанным с подарками, причем мужчины демонстрируют большее недовольство ими, нежели женщины. Женщины же гораздо чаще сообщают, что получают равное удовлетворение вне зависимости от того, являются ли они дарителями или адресатами.

Наиболее позитивно относятся к обмену подарками молодые горожане до 35 лет: две трети из них признают, что одинаково приятно как получать, так и дарить. Среди пожилых участников опроса старше 45 лет заметно увеличивается доля тех, кому приятнее выступать исключительно в роли дарителя (их число достигает 30%).

Кроме того, исследование показало, что среди граждан с высоким доходом (более 150 тысяч рублей) выше процент тех, кто предпочитает дарить подарки, и ниже доля любителей только получать дары по сравнению с респондентами с меньшим заработком.

Особенно много сторонников идеи подарить подарок оказалось среди родителей: треть опрошенных (32%), имеющих детей, подчеркнули, что испытывают особую радость именно от самого факта дарения.

