На получение премии по итогам года рассчитывают 40% работающих петербуржцев

Сервис по поиску работы Superjob провел исследование, включающее мнение представителей бизнеса и работников в Северной столице о получении премии на работе по итогам 2025 года.

Почти половина участников опроса (40%) рассчитывают на получение премий по итогам текущего года. Однако треть респондентов призналась, что их организации вообще не практикуют выплату премиальных вознаграждений. 14% процентов заявили, что ситуация нестабильная и рассчитывать на бонусы бессмысленно, ещё 6% указали иные причины отсутствия поощрений.

Оказалось, мужчины чуть больше уверены в получении премии, нежели женщины. Особенно позитивны молодые специалисты младше 35 лет — 47% из них полагают, что получат вознаграждение. Что касается доходов, то наиболее часто премию ждут респонденты с заработком от 150 тыс. руб.: их доля составляет 54%.

Однако планы работодателей куда менее амбициозны. Лишь четверть организаций планирует наградить премиями весь коллектив, ещё 16% процентов ограничатся выплатами отдельным подразделениям или ведущим специалистам. Чуть меньше трети работодателей (29%) решили вовсе отказаться от премиальных выплат, а каждая третья компания пока не приняла решение относительно бонусных начислений своим сотрудникам.

Фото: Piter.TV