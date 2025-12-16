Россия ограничила ввоз подкарантинной продукции из Армении.

Мера будет действовать до тех пор, пока не появится надежный алгоритм проверки безопасности грузов.

Россельхознадзор с 12 июня вводит ограничения на ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров.

Масштабные ограничения коснулись нескольких видов армянской продукции. В частности, приостановлен ввоз и оборот в России минеральной воды "Джермук". Кроме того, ограничен ввоз из Армении косточковых плодов и винограда, в их числе вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и др.

Причиной мер стали постоянные находки опасных организмов в армянских поставках. Российское ведомство вводило ограничения постепенно с мая, уведомляя армянских коллег о проблемах, но ситуация не улучшилась.

С 30 мая Россельхознадзор объявил о временных ограничениях на ввоз в Россию из Армии свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении. Кроме того, с 3 июня начали действовать ограничения на ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов.

Ранее мы сообщали, что в случае запрета поставок на российский рынок армянских коньяков, в нашей стране смогут заместить эту продукцию.

Фото: Piter.tv