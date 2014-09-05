"Известия": штрафы за незаконные хостелы и бани в домах могут увеличить вдвое

Депутаты предлагают Минстрою разработать единый нормативный акт с четкими правилами целевого использования нежилых помещений в жилых домах.

Депутаты Государственной думы и российские сенаторы прорабатывают инициативу об увеличении вв два раза штрафов за незаконное размещение в многоквартирных домах бань, хостелов, химчисток и прочих коммерческих организаций. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на осведомленные источники. Авторы материала уточнили, что в настоящее время штрафы в несколько тысяч рублей не останавливают недобросовестных предпринимателей, а судебные разбирательства по таким делам могут достигать нескольких лет. Парламентарии рассчитывают, что для юридических лиц подобные санкции за нарушения могут увеличиться до ста тысяч рубоей.

Как минимум штрафы за использование жилой недвижимости в коммерческих целях должны быть увеличены в два раза. Проблема незаконного переустройства и перепланировок сегодня актуальна для всех регионов России. Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Согласно проекту рекомендаций по результатам одного из обсуждений с участием Минстроя и Минэкономразвития России, который есть в распоряжении СМИ, российские парламентарии вышли с инициативой по рассмотрению поправок в Жилищном кодексе страны по запрету на использование нежилых помещений в многоквартирных домах под склады-дарксторы и квесты. Через общее собрание собственники могут решить, согласны ли они на использование таких помещений под коммерческие цели.

