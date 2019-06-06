В Петербурге три компании будут привлечены к ответственности за неубранный снег

Сотрудники ГАТИ выявили грубые нарушения на набережной Адмирала Лазарева, улицах Профессора Попова и Михаила Дудина.

В Петербурге три строительные компании будут привлечены к административной ответственности за неубранный снег. Сотрудники Государственной административно-технической инспекции выявили грубые нарушения на набережной Адмирала Лазарева, улицах Профессора Попова и Михаила Дудина.

Инспекторы обратили внимание на содержание ограждения около объекта на Парнасе: оно превратилось в стенд для афиш, застройщик не пытался его очистить.

А на набережной Адмирала Лазарева организация в прошлом году получила ордер на установку пешеходной галереи, однако монтаж так и не произвела. По этой причине местные жители выходят на дорогу. За такие нарушения предусмотрены штрафы в общей сумме до 3 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ