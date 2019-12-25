Мужчина пожаловался в ГАТИ на скульптуру "Хищник" в Невском районе

Объект создан по мотивам американского боевика, его относят к неформальным достопримечательностям.

Местный житель пожаловался в Государственную административно-техническую инспекцию Петербурга на скульптуру "Хищник", которая расположена в Клочковом переулке в Невском районе.

Объект создан по мотивам американского боевика, его относят к неформальным достопримечательностям. По данным комитета по градостроительству и архитектуре, решение об установке произведений монументального искусства принимается правительством с учетом мнения Общественной палаты и Градостроительного совета. В отношении "Хищника" такую работу не проводили.

Теперь у собственника есть два пути: демонтировать его или согласовать размещение. Во втором варианте город вместе с жителями официально решат, чужой ли "Хищник" Петербургу. Пресс-служба ГАТИ

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга