С начала года уличные музыканты получили свыше 130 штрафов в Петербурге
Сегодня, 15:47
Комитет по вопросам законности Петербурга регулярно проводит рейды по контролю за уличными выступлениями. Чаще всего мероприятия организовывают у станций метрополитена "Невский проспект" и "Гостиный двор", а также на прилегающих пешеходных зонах, рассказали 13 апреля в ведомстве. 

За I квартал текущего года на музыкантов составили 136 протоколов. Выступления можно проводить только при наличии действующего согласования. А если его нет, то выносится предупреждение или накладывается штраф: на граждан – от 1,5 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: родители учеников школы имени Римского-Корсакова на Думской улице жалуются на уличных музыкантов. 

Фото: пресс-служба комитета по вопросам законности Петербурга 

