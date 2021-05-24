С начала года уличные музыканты получили свыше 130 штрафов в Петербурге

Комитет по вопросам законности Петербурга регулярно проводит рейды по контролю за уличными выступлениями. Чаще всего мероприятия организовывают у станций метрополитена "Невский проспект" и "Гостиный двор", а также на прилегающих пешеходных зонах, рассказали 13 апреля в ведомстве.

За I квартал текущего года на музыкантов составили 136 протоколов. Выступления можно проводить только при наличии действующего согласования. А если его нет, то выносится предупреждение или накладывается штраф: на граждан – от 1,5 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 25 до 50 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей.

