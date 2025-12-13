Родители учеников школы имени Римского-Корсакова на Думской жалуются на уличных музыкантов

Депутат ЗакСа Андрей Рябоконь обратился в полицию.

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Андрей Рябоконь заявил, что уличные музыканты на Думской улице срывают уроки в музыкальной школе имени Н. А. Римского-Корсакова. Ему жалуются родители учеников.

Ранее точки напротив Думской улицы, 1-3А, и Думской улицы, 4, были исключены из перечня разрешенных мест для уличных выступлений. По словам депутата, в городе много мест для выражения творческих способностей.

Обратился в полицию с просьбой профилактировать подобные нарушения и взять на контроль ситуацию на Думской с уличными музыкантами. Андрей Рябоконь, депутат ЗакСа

