Смольный получил более 300 заявок от уличных музыкантов этим летом

В течение летнего сезона городские власти Санкт-Петербурга приняли свыше 300 заявлений от артистов, желающих выступить на открытых площадках города. Количество недовольства горожан снизилось значительно благодаря тому, что третий сезон подряд уличные исполнители работают в строгом соответствии с установленными правилами, пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

С 1 июня по конец августа ведомство приняло 319 официальных запросов на организацию уличных концертов, большинство из которых исходило от музыкальных коллективов. Процедура оформления разрешения для исполнителей заметно упростилась. Теперь каждый артист обязан соблюдать ряд условий: уровень звучания не должен превышать установленные нормы, концерт проходит строго по утвержденному графику, репертуар свободен от ненормативной лексики, экстремистских лозунгов, пропаганды войны, употребления наркотических веществ, алкоголя и проявлений насилия.

Заявления принимаются исключительно через специальный ресурс "Культура Петербурга", где публикуются доступные сценические точки с указанием свободного времени и технических ограничений. Например, на Якорной площади в Кронштадте разрешено использование барабанов, а на площади Искусств применение звуковоспроизводящей техники ограничено.

Система автоматизированной подачи заявок позволила оптимизировать процесс взаимодействия властей и творческих деятелей. Первый квартал 2025-го года прошёл без единой претензии от участников уличных выступлений, подтвердили в правительстве Петербурга.

Радуются новому порядку и сами жители города, подтвердил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок, возглавивший в своё время рабочую группу по решению проблем уличных музыкантов в 2020-2022 гг. Четырбок напомнил, что принятие закона, регламентирующего работу уличных артистов, стало результатом многолетних обращений горожан, жалующихся на шум, производимый музыкальными инструментами и мощной звуковой техникой.

Одним из последних примеров успешного решения конфликтов стало урегулирование вопроса вокруг музыкальной школы имени Николая Андреевича Римского-Корсакова на Думской улице. Как рассказал депутат Андрей Рябоконь, администрация Центрального района разработала распоряжение, исключающее территорию рядом со школой из списка возможных площадок для уличных выступлений. Таким образом, учебный процесс вновь сможет протекать спокойно, уверены депутаты.

