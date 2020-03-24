Самцы лягушек стали голубыми в Сестрорецке

В Сестрорецке самцы остромордой лягушки поменяли свою окраску на голубой цвет, чтобы понравиться самкам в брачный период. Об этом рассказал известный биолог Павел Глазков 30 апреля.

Основную часть жизни эти лягушки проводят в лесах и только весной устремляются к воде, где отметают икру.

Самцы обнимают самок, тем самым помогая им избавиться от тысяч икринок, которые затем будут оплодотворены в воде. Такие обнимания имеют название – амплексус, что по латыни и означает "объятие". Для крепости объятий у самцов на первых пальцах передних конечностей развиваются шершавые брачные мозоли. Павел Глазков, биолог

Круглый год самцы бурые. Голубым цветом женихи привлекают к себе невест. А еще они раздувают свой горловой мешок для усиления звука.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Анна Лазарева)