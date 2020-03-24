Самцы лягушек стали голубыми в Сестрорецке
Сегодня, 8:09
В Сестрорецке самцы остромордой лягушки поменяли свою окраску на голубой цвет, чтобы понравиться самкам в брачный период. Об этом рассказал известный биолог Павел Глазков 30 апреля. 

Основную часть жизни эти лягушки проводят в лесах и только весной устремляются к воде, где отметают икру. 

Самцы обнимают самок, тем самым помогая им избавиться от тысяч икринок, которые затем будут оплодотворены в воде. Такие обнимания имеют название – амплексус, что по латыни и означает "объятие". Для крепости объятий у самцов на первых пальцах передних конечностей развиваются шершавые брачные мозоли. 

Круглый год самцы бурые. Голубым цветом женихи привлекают к себе невест. А еще они раздувают свой горловой мешок для усиления звука. 

Ранее на Piter.TV: в Волосовском районе встретили несколько тысяч гусей. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Анна Лазарева) 

