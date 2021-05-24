В Сестрорецке росгвардейцы спасли пятилетнего ребенка, который едва не упал с балкона

Росгвардейцы спасли в Сестрорецке пятилетнего мальчика, оставленного в квартире в антисанитарных условиях. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию Курортного района обратились местные жители, заявившие, что ребенок свесился через перила балкона на третьем этаже, при этом взрослых рядом не было. На место прибыл наряд вневедомственной охраны и спас его. В жилище также находился неизвестный 38-летний мужчина в состоянии опьянения, который спал.

Мальчика отвезли в территориальный отдел и передали инспектору по делам несовершеннолетних для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга росгвардейцы нашли находившегося в розыске уроженца Подмосковья.

Фото: пресс-служба Росгвардии